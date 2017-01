Plus d'infos sur le spectacle Tutu à Mende

Le spectacle est porté par 6 danseurs : les « hommes TUTU », artistes polymorphes qui se débattent pour ne jamais être figés dans une interprétation, une image ou un style. Ils veulent toucher au plus près la liberté de la danse et son universalité. Dans leur sillon, le rire devient poétique, le théâtre s'immisce sur scène, et les objets prennent vie... Tour à tour classique, contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique

ou acrobatique, la danse des « hommes TUTU » est multiple, atypique, irrévérencieuse, tendre, ludique, mais toujours artistique. TUTU propose la danse dans tous ses états...

Site web : http://mende.fr

Infos réservation :

04-66-94-00-23