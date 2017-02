Plus d'infos sur le spectacle Le préambule des étourdis à Langogne

Tout public dès 7 ans

Sur scène, Miette et sa bande derrière un miroir flou guettent Anatole dans son monde décalé... Anatole et ses bizarreries, ses casseroles, de celles qui vous encombrent et dont on ne sait se débarrasser. Une voix off, celle de Miette, décrit le garçon, son penchant pour les arts, la manière dont il vit, embarrassé par ses handicaps. Et ce discours que l'on croit d'abord plein d'empathie, diverge vers l'incompréhension, la moquerie face aux comportements d'Anatole.

Révélant une peur qui se déclare en rejet, la voix devient celle du harcèlement devant ce qui s'annonce définitivement différent. Mais c'est l'amitié qui triomphe avec sur scène Bastien Authié, aux gestes maladroits, servi par une scénographie et une lumière étonnantes.

Les enfants (les adultes aussi) se retrouveront dans le corps d'Anatole restreint dans ses mouvements... Librement inspiré de La petite casserole d'Anatole, d'Isabelle Carrier, Le préambule des étourdis n'est pas un spectacle sur le handicap, c'est un spectacle sur nos handicaps minuscules, ces petites casseroles que l'on traîne tous, et sur la manière dont on les surmonte.

Site web : http://www.festivallier48.fr/

Infos réservation :

Les Fadarelles et Office de Tourisme à Langogne, Scènes Croisées à Mende Billetterie en ligne : www.scenescroisees.fr Durée : 1 h Tarif : 12 € tarif plein / 9 € tarif réduit / 6€ tarif enfants ( - 12 ans)