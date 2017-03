Plus d'infos sur le spectacle Bérengère Krief à Mende

En juin 2009, Bérengère se lance dans le one woman show. Très vite, le spectacle séduit et Bérengère se fait remarquer. En juin 2010, un an juste après la création de son spectacle, elle remporte le Prix jeune talents Rire et Chansons. Le Théâtre le Bout étant devenu trop petit, Bérengère s'installe au Point Virgule où elle joue trois fois par semaine. Parallèlement, elle joue avec Christine Berrou, Nadia Roz et Anne-Sophie Girard dans Le Connasse Comedy Club... un spectacle que les quatre humoristes ont créé ensemble parce que, selon elles, « on a toute une connasse en nous ! » (sic). Pour le petit écran, elle est Britney dans la série crée par Simon Astier diffusé sur France 4 Hero Corp. Récemment, Bérengère a rencontré un grand succès lors des soirées Le Point Virgule fait l'Olympia et Bobino.

