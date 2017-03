Plus d'infos sur le spectacle Résister c'est exister à Mende

A la lueur des remontées actuelles des fanatismes et des actes barbares, mais également des violences sociales qui endeuillent et désespèrent notre monde, cette simple résistance se doit d'exister, d'être réveillée aujourd'hui encore. Il est urgent et nécessaire de redonner cette « leçon d'histoire » originale et pleine d'espoir, dans laquelle chacun trouvera les clés pour comprendre la Résistance d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Celle qui transforme le « non » au fanatisme en un « oui » à l'honneur de vivre.

Le personnage lunaire et naïf fait revivre les Résistants et les Justes de 1940, qui par de simple gestes, parfois au péril de leur vie, ont fait capituler l'ennemi et basculer l'histoire.

